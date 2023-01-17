В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Чеверева в районе дома № 6. Ограничения будут действовать с 1 по 23 марта.Перекрытие связано со строительством сети водоотведения к дому №6 на Чеверева. Объезд транспорта организуют по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому.Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут. После завершения работ «Водоканал» обязуется восстановить элементы благоустройства.