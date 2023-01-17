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В Екатеринбурге перекроют улицу Чеверева
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге «Водоканал» закроет движение транспорта по улице Чеверева в районе дома № 6. Ограничения будут действовать с 1 по 23 марта.
Перекрытие связано со строительством сети водоотведения к дому №6 на Чеверева. Объезд транспорта организуют по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут. После завершения работ «Водоканал» обязуется восстановить элементы благоустройства.
Перекрытие связано со строительством сети водоотведения к дому №6 на Чеверева. Объезд транспорта организуют по улицам Щелкунской, Бисертской и переулкам Сухановскому и Черноусовскому.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также заранее планировать свой маршрут. После завершения работ «Водоканал» обязуется восстановить элементы благоустройства.
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