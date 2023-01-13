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Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выходных автоинспекторы вновь проведут в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейд пройдет с 20 по 22 января.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в течение трех дней будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, или не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в течение трех дней будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, или не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.
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