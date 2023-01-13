Сотрудники ГИБДД вновь будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На выходных автоинспекторы вновь проведут в Екатеринбурге массовые проверки водителей. Рейд пройдет с 20 по 22 января.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в течение трех дней будут задерживать пьяных водителей, а также автомобилистов, лишенных водительских прав, или не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения просят оперативно сообщать информацию в дежурную часть Госавтоинспекции по телефону 02 или 112.