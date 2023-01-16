Екатеринбурженки стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительницы Екатеринбурга стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны коллег. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску работы SuperJob после проведения опроса.По данным SuperJob, екатеринбуржцев, сталкивавшихся с сексуальными домогательствами со стороны начальства, – 6%, а со стороны коллег – 9%. Женщин, которые пострадали от харассмента со стороны руководства, – 10%, со стороны сослуживцев – 12%. Среди мужчин сталкивались с сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег 4% и 5% соответственно.Отмечается, что 2,5 года назад – в разгар пандемии повсеместного перехода на удаленку – о харассменте в трудовых коллективах говорили меньше.