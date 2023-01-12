Пушистую гостью выдворили из Кушвы на безопасное расстояние от людей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Кушве поймали рысь, которую неоднократно видели во дворах частных домов. Лесная красавица охотно позировала местным жителям, и видеоролики с ней довольно широко разошлись по соцсетям.Но серовские егеря справедливо решили, что негоже хищному зверю разгуливать в месте обитания человека. Это представляло опасность не столько для жителей Кушвы, сколько для самой гостьи — её могли обидеть и стаи собак, да и кто-то из двуногих. На рысь устроили облаву, а когда поймали, завернули в плед, чтобы не слишком царапалась, и отвезли в лес, подальше от людского жилья, — сообщает паблик «Екатеринбург - Серов (Online)».Нападение рысей на людей достаточно редки, но всё же случаются. Так, в 2021-м году в Татарстане хищница напрыгнула на спину жителя одного их сёл. Серьёзно он не пострадал, но подобному столкновению с дикой природой был, разумеется, не рад. Годом ранее в Истринском районе Московской области рысь набросилась на девочку. В данном случае это был не совсем дикий хищник: «киса» сбежала от мужчины, который держал её в своём частном доме. Наконец, в минувшем году новость о нападении на двух человек пришла из Беларуси. Но и данном случае животное пострадало больше своих жертв: те получили по нескольку укусов, а вот рысь застрелили.