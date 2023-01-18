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Упавшему в открытый люк в Екатеринбурге подростку выплатят 90 тысяч рублей
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с муниципального учреждения «Центр организации движения» взыскали 90 тысяч рублей за падение подростка в открытый люк в День знаний.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 1 сентября 2022 года подросток 2007 года рождения упал в открытый люк на перекрестке 40-лет Октября – Уральских Рабочих и получил травму.
Во время проверки было установлено, что Центр организации движения ненадлежащим образом выполнил работы по содержанию улично-дорожной сети, что привело к травмированию подростка.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила иск в суд о взыскании с МБУ «Центр организации движения» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего подростка 90 тысяч рублей компенсации.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 1 сентября 2022 года подросток 2007 года рождения упал в открытый люк на перекрестке 40-лет Октября – Уральских Рабочих и получил травму.
Во время проверки было установлено, что Центр организации движения ненадлежащим образом выполнил работы по содержанию улично-дорожной сети, что привело к травмированию подростка.
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила иск в суд о взыскании с МБУ «Центр организации движения» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего подростка 90 тысяч рублей компенсации.
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