Упавшему в открытый люк в Екатеринбурге подростку выплатят 90 тысяч рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с муниципального учреждения «Центр организации движения» взыскали 90 тысяч рублей за падение подростка в открытый люк в День знаний.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, 1 сентября 2022 года подросток 2007 года рождения упал в открытый люк на перекрестке 40-лет Октября – Уральских Рабочих и получил травму.Во время проверки было установлено, что Центр организации движения ненадлежащим образом выполнил работы по содержанию улично-дорожной сети, что привело к травмированию подростка.Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга направила иск в суд о взыскании с МБУ «Центр организации движения» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав в пользу пострадавшего подростка 90 тысяч рублей компенсации.