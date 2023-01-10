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Самый большой в мире вертолет Ми-26Т приземлился под Нижним Тагилом
Общество
Фото: Александр Новоселов / vk.com
Самый большой в мире вертолет Ми-26Т приземлился на аэродроме Быньги Невьянского городского округа. Об этом сообщил начальник аэродрома Александр Новоселов в своем аккаунте во «ВКонтакте».
Вертолет прибыл на аэродром, чтобы перевезти фюзеляж другого Ми-26, который неисправен. Корпус доставят на ремонтный завод.
Отметим, что Ми-26 – крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет. Он способен перевозить до 20 тонн груза. Вертолеты Ми-26 выполняют разные задачи: транспортные, эвакуационные и другие.
«Только у нас на аэродроме прилетают такие маленькие птички!» – написал Новоселов.
Вертолет прибыл на аэродром, чтобы перевезти фюзеляж другого Ми-26, который неисправен. Корпус доставят на ремонтный завод.
Отметим, что Ми-26 – крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет. Он способен перевозить до 20 тонн груза. Вертолеты Ми-26 выполняют разные задачи: транспортные, эвакуационные и другие.
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