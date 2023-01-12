В необычный виртуальный поход приглашает самый эротичный из музеев Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На следующей неделе, 27-го января, из екатеринбургского «Музея об Этом» можно будет на короткое время попасть в другие музеи мира. Это позволит сделать виртуальная экскурсия и экскурсовод Айгуль. Мероприятие для людей старше 18 лет.За полтора часа, которые продлится экскурсия под названием «Величайшие эротические шедевры мира», её участники смогут познакомиться с живописью и скульптурами самого «горячего» содержания. Некоторые из них широко известны, о других скромно умалчивается в силу их слишком уж большой откровенности. Экскурсия будет не только визуально интересной, но и познавательной. Так, Айгуль расскажет, куда делись руки у Венеры Милосской и какие экспонаты содержатся в потайных хранилищах Британского музея.Экскурсия «Величайшие эротические шедевры мира» не новая, её время от времени проводят в «Музее об Этом» уже несколько лет, а в 2021-м году она даже была частью общегородской акции «Ночь музеев». Но за это время она пополнилась новыми «остановками». Так что, в следующую пятницу посетителя заведения познакомятся с её расширенной версией.