Свердловчанка стала первой в России женщиной, получившей допуск на управление поездами дальнего следования

«Для Оксаны Соколовой управлять поездом – сбывшаяся мечта детства. В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали она прошла обучение по специальности "помощник машиниста". А после получения необходимого опыта и стажа работы освоила и следующую профессию – "машинист электровоза"», – рассказали в холдинге.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жительница Свердловской области Оксана Соколова стала первой в России женщина, которая получила удостоверение машиниста электровоза и теперь сможет осуществлять пассажирские перевозки дальнего следования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РЖД.В холдинге рассказали, что работник эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Пассажирский Свердловской дирекции тяги Оксана Соколова получила удостоверение машиниста электровоза 16 января и стала первой в РЖД женщиной, которой доверено водить пассажирские поезда дальнего следования.В течение двух месяцев Соколова будет проходить стажировку, а после нее сможет уже самостоятельно совершать поездки. Женщина управляет составом на участке Екатеринбург-Пассажирский – Дружинино. В дальнейшем она планирует получить разрешение для работы на участке Екатеринбург-Пассажирский – Тюмень, где она проходила стажировку для работы помощником машиниста.Помимо Оксаны Соколовой в России обучение на машиниста электровоза также прошла Алена Малых. 5 февраля она приступит к обкатке-практике в сопровождении наставника. Ей предстоит экзамен и стажировка в должности машиниста.В холдинге добавили, что в России еще пять женщин работают машинистами электропоездов.