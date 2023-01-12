На развитие сельских территорий в Свердловской области направят 550 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области в ближайшие два года направит более 550 миллионов рублей на комплексное развитие сельских территорий. Соответствующее постановление утвердил губернатор Евгений Куйвашев.В департаменте информполитики региона рассказали, что свыше 460,5 миллиона рублей будет направлено в поселок Рефтинский. В этом году там завершат ремонт Центра культуры и искусств и реконструкцию очистных сооружений канализации.Более 34 миллионов рублей направят на развитие села Сажино Артинского городского округа, где запущена самая крупная в области молочно-товарная ферма. До конца 2024 года в селе планируют завершить обустройство площадки под компактную жилищную застройку 47 индивидуальных жилых домов с инженерными сетями, тротуарами, уличным освещением.Также субсидии из федерального и областного бюджетов на улучшение жилищных условий получат специалисты АПК и социальной сферы, которые живут и работают в сельской местности. Речь идет о более 60 семей из 27 муниципалитетов.Помимо этого, бюджетные средства предусмотрены на строительство детский и спортивных игровых площадок, устройство парковых зон, обустройство общественных колодцев и контейнерных площадок в Артемовском и Талицком городских округах, муниципальном образовании Алапаевское, в Богдановиче и Нижнем Тагиле. Всего субсидии получат 29 муниципалитетов.