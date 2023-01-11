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На СУМЗе установили оборудование для повышения безопасности труда
Общество
Фото: пресс-служба УГМК
В ремонтно-механическом цехе «Среднеуральского медеплавильного завода» установили гобо-проектор, который показывает зону опасности при транспортировке грузов.
Гобо-проектор – это светодиодное оборудование, которое проецирует изображение на любую поверхность. Его широко используют в различных сферах деятельности: наружная реклама, дорожная разметка и так далее. На СУМЗе он выполняет задачу по обеспечению безопасности труда работников.
Проектор установлен на грузовой тележке крана, внутри — слайд со знаком безопасности, проецируемый световым пучком проектора. При перемещении груза по территории цеха «опасная зона» всегда движется с ним. Прибор работает в паре с крюковой подвеской – при движении всегда виден предупреждающий знак. Также на одном из погрузчиков установлена световая маркировка опасной зоны – красные линии вокруг техники, приближаться к которым нельзя. Проецируемые световые знаки видны и при дневном свете, способны выдержать агрессивные условия производства: они всегда на виду, независимо от загрязнения покрытия, не сотрутся.
По словам Олега Максунова, прибор прост в эксплуатации и в обслуживании.
Первый тестовый проектор установлен в конце 2022 года в ремонтно-механическом цехе на одном из кранов. В этом году проекторы будут установлены на остальные краны РМЦ.
Также в РМЦ один из погрузчиков оснастили фонарями световой визуализации. Они проецируют вокруг техники красные линии, которые формируют световое ограждение, обозначающее зону повышенной опасности.
Гобо-проектор – это светодиодное оборудование, которое проецирует изображение на любую поверхность. Его широко используют в различных сферах деятельности: наружная реклама, дорожная разметка и так далее. На СУМЗе он выполняет задачу по обеспечению безопасности труда работников.
Проектор установлен на грузовой тележке крана, внутри — слайд со знаком безопасности, проецируемый световым пучком проектора. При перемещении груза по территории цеха «опасная зона» всегда движется с ним. Прибор работает в паре с крюковой подвеской – при движении всегда виден предупреждающий знак. Также на одном из погрузчиков установлена световая маркировка опасной зоны – красные линии вокруг техники, приближаться к которым нельзя. Проецируемые световые знаки видны и при дневном свете, способны выдержать агрессивные условия производства: они всегда на виду, независимо от загрязнения покрытия, не сотрутся.
«Работая в шумном помещении, человек может не услышать звуковой сигнал крана, а появление рядом с ним дополнительного источника света невольно привлечет внимание», – отметил ведущий специалист службы ОТ и ПБ Олег Максунов.
По словам Олега Максунова, прибор прост в эксплуатации и в обслуживании.
Первый тестовый проектор установлен в конце 2022 года в ремонтно-механическом цехе на одном из кранов. В этом году проекторы будут установлены на остальные краны РМЦ.
Также в РМЦ один из погрузчиков оснастили фонарями световой визуализации. Они проецируют вокруг техники красные линии, которые формируют световое ограждение, обозначающее зону повышенной опасности.
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