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В Ревде пенсионерка получит 200 тысяч рублей за полученную в магазине травму

15.51 Среда, 18 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде суд взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную пенсионеркой травму в магазине.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 23 февраля 2021 года пенсионерка, заходя в магазин, поскользнулась на входе и упала. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.

Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований пострадавшей о взыскании с торговой сети компенсации морального вреда. Ревдинский городской суд согласился с мнением прокурора и взыскал с юридического лица 200 тысяч рублей компенсации.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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15:51 В Ревде пенсионерка получит 200 тысяч рублей за полученную в магазине травму
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