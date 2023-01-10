В Ревде пенсионерка получит 200 тысяч рублей за полученную в магазине травму

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ревде суд взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную пенсионеркой травму в магазине.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 23 февраля 2021 года пенсионерка, заходя в магазин, поскользнулась на входе и упала. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований пострадавшей о взыскании с торговой сети компенсации морального вреда. Ревдинский городской суд согласился с мнением прокурора и взыскал с юридического лица 200 тысяч рублей компенсации.