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В Ревде пенсионерка получит 200 тысяч рублей за полученную в магазине травму
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Ревде суд взыскали 200 тысяч рублей компенсации морального вреда за полученную пенсионеркой травму в магазине.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 23 февраля 2021 года пенсионерка, заходя в магазин, поскользнулась на входе и упала. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.
Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований пострадавшей о взыскании с торговой сети компенсации морального вреда. Ревдинский городской суд согласился с мнением прокурора и взыскал с юридического лица 200 тысяч рублей компенсации.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 23 февраля 2021 года пенсионерка, заходя в магазин, поскользнулась на входе и упала. В результате женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника.
Прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения исковых требований пострадавшей о взыскании с торговой сети компенсации морального вреда. Ревдинский городской суд согласился с мнением прокурора и взыскал с юридического лица 200 тысяч рублей компенсации.
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