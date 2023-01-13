Партию зараженных колумбийских гвоздик сожгут в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Фитосанитары не пустили в Свердловскую область партию гвоздик, которую доставили самолетом из Литвы. Агрономы регионального центра Россельхознадзора обнаружили в цветах карантинного вредителя – западного цветочного трипса.В пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области рассказали, что западный цветочный трипс – это чрезвычайно опасный карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории России. Он представляет опасность, так как практически всеяден и уничтожает растения, а также может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, например, вируса пятнистого увядания, или бронзовости, томата.Региональное управление Россельхознадзора из-за обнаружения трипса запретило ввоз зараженных гвоздик, выращенных в Колумбии. Всю партию в количество 350 штук сожгут