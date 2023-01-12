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Карту безопасных купелей создали в Свердловской области
Общество
Фото: Яндекс. Карты
В Свердловской области в канун православного праздника Крещения создали карту безопасных прорубей. Для совершения обряда спасатели и надзорные ведомства одобрили более 80 купелей.
Карту безопасных и освященных купелей создали специалисты Центра управления регионом. Все эти купели проверили МЧС, специалисты государственной инспекции по маломерным судам и санитарные врачи.
Инспектор добавил, что окунаться в самодельную купель на открытом водоеме опасно, так как не всегда удается определить силу подледного течения, которое может затянуть под лед нырнувшего человека. Выбраться из проруби на сушу в таком случае становится почти не возможным.
Врачи и спасатели рекомендуют тем, кто решился на крещенские купания, за два часа до обряда плотно поесть, а перед купанием сделать физическую разминку для разогрева тела. К проруби необходимо подходить в удобной обуви с нескользящей подошвой, при погружении в купель и выходе из нее следует держаться за поручни. В воде рекомендуют находиться не более минуты и не нырять с головой. После купания необходимо тщательно растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Употреблять спиртные напитки категорически запрещается.
Карту безопасных и освященных купелей создали специалисты Центра управления регионом. Все эти купели проверили МЧС, специалисты государственной инспекции по маломерным судам и санитарные врачи.
«Каждая купель под водой оборудуется защитным деревянным коробом, в котором расстояние между досками должно быть не менее 10 сантиметров, над водой – лестницей и перилами. Глубина купели может составлять от 1,2 до 1,8 метра, не более. Вблизи купели устанавливается спасательный пост, где должны дежурить не менее двух аттестованных спасателей и медработник. Также необходимы пункты обогрева и раздевалки», – рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС Андрей Кустовлянкин.
Инспектор добавил, что окунаться в самодельную купель на открытом водоеме опасно, так как не всегда удается определить силу подледного течения, которое может затянуть под лед нырнувшего человека. Выбраться из проруби на сушу в таком случае становится почти не возможным.
Врачи и спасатели рекомендуют тем, кто решился на крещенские купания, за два часа до обряда плотно поесть, а перед купанием сделать физическую разминку для разогрева тела. К проруби необходимо подходить в удобной обуви с нескользящей подошвой, при погружении в купель и выходе из нее следует держаться за поручни. В воде рекомендуют находиться не более минуты и не нырять с головой. После купания необходимо тщательно растереться сухим полотенцем, надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Употреблять спиртные напитки категорически запрещается.
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