Карту безопасных купелей создали в Свердловской области

«Каждая купель под водой оборудуется защитным деревянным коробом, в котором расстояние между досками должно быть не менее 10 сантиметров, над водой – лестницей и перилами. Глубина купели может составлять от 1,2 до 1,8 метра, не более. Вблизи купели устанавливается спасательный пост, где должны дежурить не менее двух аттестованных спасателей и медработник. Также необходимы пункты обогрева и раздевалки», – рассказал старший государственный инспектор центра ГИМС Андрей Кустовлянкин.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости