За сутки в Свердловской области выявили 181 случай COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 181 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 566 013 случаев COVID-19.Госпитализировали 36 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 238 человек. Всего вылечились 552 187 свердловчан.Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 913.