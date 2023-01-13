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За сутки в Свердловской области выявили 181 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 181 случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 566 013 случаев COVID-19.
Госпитализировали 36 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 238 человек. Всего вылечились 552 187 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 913.
Госпитализировали 36 пациентов. В связи с выздоровлением выписали 238 человек. Всего вылечились 552 187 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 913.
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