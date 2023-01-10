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Школы Свердловской области эвакуируют из-за сообщений о минировании
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром несколько школ в Свердловской области эвакуировали из-за сообщений о минировании.
Подписчики группы «Реальный Среднеуральск» рассказали, что утром эвакуировали школу №5 в Среднеуральске, родителей попросили забрать своих детей домой. В комментариях к посту также сообщается об эвакуации школы №2 в Верхней Пышме.
Издание «Ревда-инфо» в своем телеграм-канале тоже сообщило об эвакуации городских школ. Начальник 65-й пожарно-спасательной части Василий Стерхов рассказал журналистам, что в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что большинство школ заминировано. На месте работают полицейские и пожарные, здания проверяют.
Отметим, что в некоторых эвакуированных школах у старшеклассников сегодня должны были пройти пробные экзамены.
Подписчики группы «Реальный Среднеуральск» рассказали, что утром эвакуировали школу №5 в Среднеуральске, родителей попросили забрать своих детей домой. В комментариях к посту также сообщается об эвакуации школы №2 в Верхней Пышме.
Издание «Ревда-инфо» в своем телеграм-канале тоже сообщило об эвакуации городских школ. Начальник 65-й пожарно-спасательной части Василий Стерхов рассказал журналистам, что в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что большинство школ заминировано. На месте работают полицейские и пожарные, здания проверяют.
Отметим, что в некоторых эвакуированных школах у старшеклассников сегодня должны были пройти пробные экзамены.
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