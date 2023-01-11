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«Парки и скверы Екатеринбурга» опубликовали ряд претензий к Генплану развития города

20.51 Вторник, 17 января 2023
Общество
Фрагмент карты Генплана развития Екатеринбурга
В ВК-паблике общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» сегодня появился список претензий, которые обнаружились при изучении Генерального плана развития города до 20145-го года. Все они связаны с пагубным воздействием на природу.

Список содержит 4 пункта, среди которых значится и дорога через Калиновский лесопарк. В пояснении к этому пункту написано: «дробление природной территории неминуемо приведёт к её деградации». Остальные пункты списка тоже указывают на те моменты в Генплане, которые неминуемо повредят природным объектам:

«1. Вывод земель ООПТ в общественно-деловую застройку на Шувакише. Работа над водно-зелёным каркасом города (ВЗГК) невозможна без уважения статуса особо-охраняемых территорий (ООПТ), так как сеть ООПТ - основа ВЗГК.

2. Сокращение приречных территорий. Эксперты, форума «Река Исеть» сошлись в том, что состояние берегов Исети и Патрушихи играет определяющую роль в сохранении и устойчивом развитии водно-зелёной городской инфраструктуры в Екатеринбурге. При этом сохранение рек в качестве ключевых рекреационных территорий и основы водно-зеленого городского каркаса невозможно, если продолжится активная высотная застройка берегов в пределах водоохранной зоны (200 метров от уреза воды) и сокращение площади и ширины прибрежной почвенно-растительной буферной полосы в результате искусственного берегоукрепления, засыпки и благоустройства набережных.

3. Засыпка Патрушихи в Академическом. Напомним, Патрушиха — единственный не заключённый в трубу приток Исети. Оставшийся ирригационный канал после торфоразработок не нужно засыпать, тем более в парке, над ним можно и нужно работать, восстановив меандрирование».

При этом «Парки и скверы Екатеринбурга» уточняют, что данный список — лишь несколько примеров несоответствия версии Генплана, вынесенного на общественные обсуждения, с той концепцией развития Екатеринбурга, которая была представлена в «Экспо» и заявлялась как основа для генплана.

Меж тем, приём предложений по Генплану заканчивается — срок был дан до 18-го января 2023-го года. Широкого оповещения горожан о возможности принять участие в обсуждениях замечено так и не было. Лишь общественники — градозащитники и эко-активисты пытались обратить внимание сограждан на то, что в новом Генплане заложены мощные «мины» под исторический облик города и его природные объекты.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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