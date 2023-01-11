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Свердловская киностудия пригласила жителей области сняться в кино
Общество
Фото: Свердловская киностудия / sverdlovskfilmstudio.com
Полным ходом идёт подготовительный период к съёмкам нового фильма Свердловской киностудии. И, помимо прочего, набираются актёры на роли большие и малые. Несколько дней назад был объявлен кастинг на эпизодические роли и на участие в массовке.
Сами съёмки начнутся в феврале и проходить будут в нескольких городках Свердловской области. Вот и поиски актёров на эпизоды ведутся, в основном, в этих городах. Согласно плану съёмок, это Екатеринбург, Невьянск, Качканар, Красноуфимск и Камышлов. Их жителям, мечтающих сняться в кино, предлагают попытать счастье. Для этого нужно лишь отправить заявку в «личку» на персональной странице Арины Выводновой, курирующей кастинг актёров-эпизодников. Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество претендента, возраст, город проживания, рост, размер одежды и номер телефона. К заявке следует приложить несколько фотографий — портрет и изображение в полный рост. Приём заявок продлится до 20-го февраля.
Будущий фильм будет называть «Длительные свидания». Его главный герой — пожилой священник, который знакомится с глухонемой девушкой. Эта встреча сильно меняет его жизнь. Режиссёр фильма Георгий Лялин.
Сами съёмки начнутся в феврале и проходить будут в нескольких городках Свердловской области. Вот и поиски актёров на эпизоды ведутся, в основном, в этих городах. Согласно плану съёмок, это Екатеринбург, Невьянск, Качканар, Красноуфимск и Камышлов. Их жителям, мечтающих сняться в кино, предлагают попытать счастье. Для этого нужно лишь отправить заявку в «личку» на персональной странице Арины Выводновой, курирующей кастинг актёров-эпизодников. Заявка должна содержать фамилию, имя и отчество претендента, возраст, город проживания, рост, размер одежды и номер телефона. К заявке следует приложить несколько фотографий — портрет и изображение в полный рост. Приём заявок продлится до 20-го февраля.
Будущий фильм будет называть «Длительные свидания». Его главный герой — пожилой священник, который знакомится с глухонемой девушкой. Эта встреча сильно меняет его жизнь. Режиссёр фильма Георгий Лялин.
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