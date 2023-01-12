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В Крещение в Екатеринбурге организуют 14 купелей
Общество
Фото: Сергей Лямин / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге в православный праздник Крещение, 19 января, организуют 14 купелей. Купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах, а также в других водоемах и бассейнах.
В пресс-службе мэрии рассказали, что в список попали локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. По одной купели организуют:
- АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания «Шарти», озеро Шарташ, база отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107);
- ООО «Колмогор», озеро Шарташ (улица Отдыха, 25);
- УК «Академический», Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61);
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б);
- «Челябэнергострой», Новокольцовский тракт, 10-й километр;
- ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (улица Трактова, 15);
- Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1);
- «Рыбалка на Калиновке», Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200);
- ИП Фахртдинов Д.М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а).
Еще три купели откроет Хуторское казачье общество «Хутор Калиновский» на озере Шарташ (улица Отдыха, 1а). А пожарная часть свердловского главка МЧС откроет на Шарташе две купели (улица Проезжая, 110).
В пресс-службе мэрии рассказали, что в список попали локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. По одной купели организуют:
- АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания «Шарти», озеро Шарташ, база отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107);
- ООО «Колмогор», озеро Шарташ (улица Отдыха, 25);
- УК «Академический», Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61);
- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б);
- «Челябэнергострой», Новокольцовский тракт, 10-й километр;
- ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (улица Трактова, 15);
- Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1);
- «Рыбалка на Калиновке», Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200);
- ИП Фахртдинов Д.М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а).
Еще три купели откроет Хуторское казачье общество «Хутор Калиновский» на озере Шарташ (улица Отдыха, 1а). А пожарная часть свердловского главка МЧС откроет на Шарташе две купели (улица Проезжая, 110).
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