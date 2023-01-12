В Крещение в Екатеринбурге организуют 14 купелей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в православный праздник Крещение, 19 января, организуют 14 купелей. Купели появятся на озере Шарташ, Малоистокском пруду, на Калиновских разрезах, а также в других водоемах и бассейнах.В пресс-службе мэрии рассказали, что в список попали локации, организаторы которых выполнили все требования безопасности и законодательства. По одной купели организуют:- АНО «Свердловский региональный центр здоровья и зимнего плавания «Шарти», озеро Шарташ, база отдыха «Каменный пляж» (улица Отдыха, 107);- ООО «Колмогор», озеро Шарташ (улица Отдыха, 25);- УК «Академический», Храм Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61);- Храм Рождества Пресвятой Богородицы, поселок Чусовское Озеро (улица Мира, 26б);- «Челябэнергострой», Новокольцовский тракт, 10-й километр;- ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (улица Трактова, 15);- Приход во имя Святого Великомученика Пантелеймона, поселок Исток, парк Святого семейства и храма Николая Чудотворца (переулок Молочный, 39/1);- «Рыбалка на Калиновке», Калиновский разрез (улица Фрезеровщиков, 200);- ИП Фахртдинов Д.М., поселок Елизавет (улица Базальтовая, 8а).Еще три купели откроет Хуторское казачье общество «Хутор Калиновский» на озере Шарташ (улица Отдыха, 1а). А пожарная часть свердловского главка МЧС откроет на Шарташе две купели (улица Проезжая, 110).