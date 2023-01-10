Свердловчанин заплатит 350 тысяч рублей женщине за простреленную ногу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области мужчина заплатит 350 тысяч рублей компенсации морального вреда женщине, в ногу которой он случайно выстрелил из охотничьего ружья.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в марте 2020 года в одной из деревень Пригородного района произошло ЧП. Пьяный мужчина поссорился с земляками и, решив их напугать, выстрелил из обреза охотничьего ружья в воздух. Несколько мужчин повалили стрелка на землю и стали отбирать у него ружье. В этот момент прозвучал второй выстрел.Находившаяся неподалеку женщина получила огнестрельное ранение правой стопы. Врачи квалифицировали травму как причинившую вред здоровью средней тяжести. Почти месяц женщина находилась на стационарном лечении, затем еще несколько месяцев – на амбулаторном лечении. До сих она испытывает дискомфорт при ходьбе, также на ноге остались шрамы.Сотрудники полиции провели проверку. В возбуждении уголовного дела в отношении стрелка было отказано «из-за отсутствия в его действиях состава преступления». Женщине объяснили, что она может обратиться за защитой своих прав в суд в гражданском порядке.Пострадавшая подала иск Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, попросив взыскать с мужчины компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей, 5 тысяч рублей расходов на составление искового заявления и 300 рублей госпошлины.Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскав 350 тысяч рублей компенсации и 5300 рублей судебных расходов. Мужчина не согласился с решением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд. Однако облсуд оставил решение первой инстанции без изменений.