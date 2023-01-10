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В Свердловской области подтвердили еще 194 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области выявили 194 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 565 832 случая COVID-19.
Госпитализировали 46 пациентов. По выздоровлению выписали 201 человека. С начала пандемии вылечились 551 949 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 911.
Госпитализировали 46 пациентов. По выздоровлению выписали 201 человека. С начала пандемии вылечились 551 949 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 911.
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