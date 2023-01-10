В Свердловской области подтвердили еще 194 случая коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 194 случая коронавируса за сутки. Всего в регионе зарегистрировано 565 832 случая COVID-19.Госпитализировали 46 пациентов. По выздоровлению выписали 201 человека. С начала пандемии вылечились 551 949 свердловчан.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 911.