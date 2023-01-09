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В ЦУР Свердловской области заявили, что мутная вода в Исети – из-за автомобильных шипов
Общество
Фото: ЦУР Свердловской области
В ЦУР Свердловской области заявили, что виновники мутной воды в Исети – автомобилисты на шипованной резине
Накануне екатеринбуржцы заметили, как из коллектора у Каменного моста в реку поступает очень мутная вода. Горожане предположили, что это происходит из-за реагентов, поступающих в ливневую канализацию.
В ЦУРе не согласились с версией экоактивистов.
— Специалисты пояснили, противогололёдные материалы состоят из соли, их водный раствор не имеет цвета. Цвет воде придаёт пыль, которая образуется при истирании асфальтового покрытия при движении на шипованных колесах, — сообщили в ЦУРе.
Напомним, ЦУР (Центр управления регионом) был создан в Свердловской области Указом губернатора от 3 сентября 2020 года во исполнение поручения президента о создании центров по управлению регионом в каждом субъекте РФ. Задачей ЦУР является сбор и обработка всех жалоб и обращений жителей региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и прочие государственные и муниципальные структуры — по задумке это должно решить самые наболевшие проблемы жителей. На создание ЦУР Свердловской области из бюджета было выделено 329 млн рублей.
Накануне екатеринбуржцы заметили, как из коллектора у Каменного моста в реку поступает очень мутная вода. Горожане предположили, что это происходит из-за реагентов, поступающих в ливневую канализацию.
В ЦУРе не согласились с версией экоактивистов.
— Специалисты пояснили, противогололёдные материалы состоят из соли, их водный раствор не имеет цвета. Цвет воде придаёт пыль, которая образуется при истирании асфальтового покрытия при движении на шипованных колесах, — сообщили в ЦУРе.
Фото: Антон Гузеев / Экодозор
Напомним, ЦУР (Центр управления регионом) был создан в Свердловской области Указом губернатора от 3 сентября 2020 года во исполнение поручения президента о создании центров по управлению регионом в каждом субъекте РФ. Задачей ЦУР является сбор и обработка всех жалоб и обращений жителей региона в федеральные и региональные органы власти, администрации муниципалитетов и прочие государственные и муниципальные структуры — по задумке это должно решить самые наболевшие проблемы жителей. На создание ЦУР Свердловской области из бюджета было выделено 329 млн рублей.
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