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Автоинспекторы задержали за выходные в Екатеринбурге 12 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы с 13 по 15 января проводили массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 11 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, задержаны 11 автолюбителей без водительских прав и два водителя, лишенные такого специального права.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 11 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.
Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, задержаны 11 автолюбителей без водительских прав и два водителя, лишенные такого специального права.
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