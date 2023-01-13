Автоинспекторы задержали за выходные в Екатеринбурге 12 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы с 13 по 15 января проводили массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлекли 11 водителей, а в состоянии наркотического опьянения – одного водителя.Еще 11 автолюбителей привлечены за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении одного водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Помимо этого, задержаны 11 автолюбителей без водительских прав и два водителя, лишенные такого специального права.