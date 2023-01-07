Прокуратура обязала коммунальщиков лучше убирать дороги на ВИЗе в Екатеринбурге

«Указанные акты прокурорского реагирования рассмотрены, сотрудник МБУ привлечен к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Прокуратура выявила в Екатеринбурге плохо очищенные от снега дороги и гололедицу и обязала МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» устранить нарушения.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга было обнаружено, что часть автодорог надлежащим образом не убирается, а на остановках выявлено наличие зимней скользкости в виде уплотненного снега и снежного наката.Прокуратура внесла в адрес МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление» представление об устранении нарушений. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных проездов или других дорожных сооружений).По данным прокуратуры, участки дорог уже приведены в нормативное состояние, а на остановках устранена зимняя скользкость.