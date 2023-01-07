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Прокуратура обязала коммунальщиков лучше убирать дороги на ВИЗе в Екатеринбурге
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Прокуратура выявила в Екатеринбурге плохо очищенные от снега дороги и гололедицу и обязала МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» устранить нарушения.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга было обнаружено, что часть автодорог надлежащим образом не убирается, а на остановках выявлено наличие зимней скользкости в виде уплотненного снега и снежного наката.
Прокуратура внесла в адрес МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление» представление об устранении нарушений. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных проездов или других дорожных сооружений).
По данным прокуратуры, участки дорог уже приведены в нормативное состояние, а на остановках устранена зимняя скользкость.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе областной прокуратуры, во время проверки в Верх-Исетском районе Екатеринбурга было обнаружено, что часть автодорог надлежащим образом не убирается, а на остановках выявлено наличие зимней скользкости в виде уплотненного снега и снежного наката.
Прокуратура внесла в адрес МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление» представление об устранении нарушений. В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных проездов или других дорожных сооружений).
«Указанные акты прокурорского реагирования рассмотрены, сотрудник МБУ привлечен к дисциплинарной ответственности, юридическое лицо оштрафовано на 100 тысяч рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, участки дорог уже приведены в нормативное состояние, а на остановках устранена зимняя скользкость.
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