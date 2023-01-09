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Нового штамма коронавируса боятся только 10% екатеринбуржцев
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос и выяснили, что жители Екатеринбурга боятся нового штамма коронавируса кракена меньше, чем омикрона.
В пресс-службе SuperJob «Вечерним ведомостям» рассказали, что два из трех екатеринбуржцев не боятся нового штамма COVID-19, объясняя это тем, что каждый последующих штамм вируса более заразен, но менее летален. Боятся «кракена» только 10% респондентов. Чуть больше тех, кто опасается этого штамма – среди горожан старше 45 лет (13%).
Больше всего екатеринбуржцев, которые боятся заразиться кракеном», среди тех, кто прививался от коронавируса ранее, чем шесть месяцев назад (15%). Среди горожан, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 10%. Самые бесстрашные – антипрививочники, только 6% из них боятся нового штамма.
В пресс-службе SuperJob «Вечерним ведомостям» рассказали, что два из трех екатеринбуржцев не боятся нового штамма COVID-19, объясняя это тем, что каждый последующих штамм вируса более заразен, но менее летален. Боятся «кракена» только 10% респондентов. Чуть больше тех, кто опасается этого штамма – среди горожан старше 45 лет (13%).
Больше всего екатеринбуржцев, которые боятся заразиться кракеном», среди тех, кто прививался от коронавируса ранее, чем шесть месяцев назад (15%). Среди горожан, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 10%. Самые бесстрашные – антипрививочники, только 6% из них боятся нового штамма.
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