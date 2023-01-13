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Почта России обработала в Екатеринбурге рекордное количество посылок из Китая
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Почта России в Екатеринбурге в декабре 2022 года обработала рекордные 654 тонны международных посылок из Китая. Это самый высокий месячный показатель в прошлом году.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, большая часть почтовых отправлений из Китая – с товарами, заказанными на местных маркетплейсах.
В новогодние праздники сортировочные объекты Почты России в Екатеринбурге – место международного почтового обмена в Кольцово и Магистрально-сортировочный центр – работали круглосуточно. С 1 по 8 января сотрудники Почты в ММПО Кольцово приняли, обработали и отправили по магистральным маршрутам около 130 тонн международных посылок из Китая, адресованных жителям Урала и Центральной России.
Сами уральцы в новогодние праздники отправили и получили на почте 362 тысячи почтовых отправлений и более девяти тонн простой письменной корреспонденции, в том числе открыток.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, большая часть почтовых отправлений из Китая – с товарами, заказанными на местных маркетплейсах.
В новогодние праздники сортировочные объекты Почты России в Екатеринбурге – место международного почтового обмена в Кольцово и Магистрально-сортировочный центр – работали круглосуточно. С 1 по 8 января сотрудники Почты в ММПО Кольцово приняли, обработали и отправили по магистральным маршрутам около 130 тонн международных посылок из Китая, адресованных жителям Урала и Центральной России.
Сами уральцы в новогодние праздники отправили и получили на почте 362 тысячи почтовых отправлений и более девяти тонн простой письменной корреспонденции, в том числе открыток.
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