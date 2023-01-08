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ХК «Автомобилист» отыгрался за 8 секунд до окончания третьего периода, но всё равно проиграл
Общество
Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
После победы над ЦСКА в предыдущем матче прервалась серия из девяти поражений екатеринбургского клуба подряд, но сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» вновь проиграл свой матч регулярного чемпионата КХЛ. Соперником «Автомобилиста» было минское «Динамо», игра проходила в столице Белоруссии.
Счёт в первом периоде открыли минчане - в большинстве отличился Дмитрий Соколов. За две минуты до окончания периода екатеринбуржцы сравняли счёт - шайба на счету Сергея Широкова, забросившего после передачи Кёртиса Волка.
Во втором периоде «Динамо» вновь вышло вперёд - шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил Владимир Алистров.
Счёт 2:1 держался до конца третьего периода, пока за 8 секунд до свистка «Автомобилист» не сравнял счёт - гол на счету Степана Хрипунова.
Встреча перешла в овертайм, уже на 14-й секунде которого «Автомобилист» остался в меньшинстве - удалился Волк. Минчанам вновь помогла игра в большинстве - за 6 секунд до его окончания шайбу забросил Ник Мёркли. Итоговый счёт - 3:2.
У «Автомобилиста» в этом матче после долгого перерыва на лёд вышли Анатолий Голышев и Стефан Да Коста. Голышев принял участие в атаке, позволившей перевести игру в овертайм, Да Коста же результативными действиями не отметился.
С 66 очками «Автомобилист» остался на первом месте в Восточной конференции. На вторую строчку поднялась новосибирская «Сибирь» (64 очка), сыгравшая на один матч больше.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к московскому «Спартаку». Встреча пройдёт 17 января.
Счёт в первом периоде открыли минчане - в большинстве отличился Дмитрий Соколов. За две минуты до окончания периода екатеринбуржцы сравняли счёт - шайба на счету Сергея Широкова, забросившего после передачи Кёртиса Волка.
Во втором периоде «Динамо» вновь вышло вперёд - шайбу в ворота екатеринбуржцев забросил Владимир Алистров.
Счёт 2:1 держался до конца третьего периода, пока за 8 секунд до свистка «Автомобилист» не сравнял счёт - гол на счету Степана Хрипунова.
Встреча перешла в овертайм, уже на 14-й секунде которого «Автомобилист» остался в меньшинстве - удалился Волк. Минчанам вновь помогла игра в большинстве - за 6 секунд до его окончания шайбу забросил Ник Мёркли. Итоговый счёт - 3:2.
У «Автомобилиста» в этом матче после долгого перерыва на лёд вышли Анатолий Голышев и Стефан Да Коста. Голышев принял участие в атаке, позволившей перевести игру в овертайм, Да Коста же результативными действиями не отметился.
С 66 очками «Автомобилист» остался на первом месте в Восточной конференции. На вторую строчку поднялась новосибирская «Сибирь» (64 очка), сыгравшая на один матч больше.
В следующем матче «Автомобилист» отправится в гости к московскому «Спартаку». Встреча пройдёт 17 января.
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08 января 2023