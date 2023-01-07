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В уральской столице в Заречном пропал 70-летний мужчина
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный ищут 70-летнего Евгения Тимина, пропавшего сегодня, 15 января. Его поисками занимается отдел полиции №9. Об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Прорыв».
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Пожилой мужчина ростом 182 сантиметра, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, седыми волосами, с лысиной. На момент пропажи он был одет в чёрную куртку, тёмные джинсы и кожаную шапку-ушанку тёмного цвета. Из особых примет катаракта правого глаза и усы.
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пенсионера, обращаться по телефону 8 (343) 356-42-09. Также звонить можно по номерам 8 900 044-02-20 и 112.
Отмечается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.
Пожилой мужчина ростом 182 сантиметра, худощавого телосложения, с серо-голубыми глазами, седыми волосами, с лысиной. На момент пропажи он был одет в чёрную куртку, тёмные джинсы и кожаную шапку-ушанку тёмного цвета. Из особых примет катаракта правого глаза и усы.
Сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информации о местонахождении пенсионера, обращаться по телефону 8 (343) 356-42-09. Также звонить можно по номерам 8 900 044-02-20 и 112.
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