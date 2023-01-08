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У 225 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус

15.48 Воскресенье, 15 января 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 225 случаев коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 242 заболевших. Всего было выявлено 565 446 случаев.

Выписано из больниц по выздоровлению за последний день было 182 человека. За весь период пандемии вылечилось 551 589 человек.

Случаев смерти среди больных коронавирусом не было. За всё время, по данным на 15 января, в Свердловской области было зарегистрировано 10 910 летальных исходов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:57 В уральской столице в Заречном пропал 70-летний мужчина
15:48 У 225 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус
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13:59 Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек при пожаре в Екатеринбурге
12:52 В Свердловской области стартовал зимний учёт птиц и зверей
11:48 В Екатеринбурге разыскивают подозреваемого в краже велосипеда
10:27 Огнеборцы спасли 8 человек при пожаре в Среднеуральске
09:40 Автоинспекторы ищут очевидцев ДТП у дома на Волгоградской в Екатеринбурге
17:57 В Екатеринбурге на Сортировке собутыльник школьного охранника обокрал школу
16:56 В Свердловской области выявили 242 случая коронавируса
16:04 В свердловском селе Арамашево неизвестный расстрелял трёх собак
15:17 В столице Урала сотрудники «Сима-ленда» вместе с митрополитом спели «Отче наш»
13:55 В Екатеринбурге восемь домов на Уктусе остались без отопления
13:16 Свердловские спасатели продлили штормовое предупреждение до 15 января
12:13 Телефонные мошенники обманули жительницу Екатеринбурга на 1,6 миллиона
11:13 На борту «Уральских авиалиний» родилась девочка
10:08 Крупный пожар вспыхнул в частном доме в Богдановиче
09:23 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 14 января
20:43 Против несанкционированных свалок в Свердловской лесах поборются фотоловушками
20:23 Повредивший в центре Екатеринбурга сразу 5 припаркованных машин водитель оказался москвичом
19:32 Серию музыкальных лекций про панк-рок запускает Музей андеграунда
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