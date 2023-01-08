У 225 жителей Свердловской области подтвердился коронавирус

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 225 случаев коронавируса. Вчера оперативный штаб сообщал о 242 заболевших. Всего было выявлено 565 446 случаев.Выписано из больниц по выздоровлению за последний день было 182 человека. За весь период пандемии вылечилось 551 589 человек.Случаев смерти среди больных коронавирусом не было. За всё время, по данным на 15 января, в Свердловской области было зарегистрировано 10 910 летальных исходов.