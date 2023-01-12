В Екатеринбурге на Сортировке собутыльник школьного охранника обокрал школу





– рассказал собеседник издания. «Он утащил из кабинета ноутбуки и микшерный пульт, который использовался для музыки. Уж не знаю, зачем ему это было нужно. Возможно, чтобы продать и выпить, а может, захотел свести пару треков»,





– сообщили в УМВД по Екатеринбургу. «Большую часть похищенного полицейским удалось разыскать и изъять. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу по статье 158 УК РФ. Фигурант помещен под стражу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Сортировке из школы №83 вынесли дорогостоящую технику. Как позже выяснилось, это сделал собутыльник школьного охранника, которого работник приглашал посидеть с ним на посту, чтобы не было скучно в праздничные дни. Об этом сообщает портал Е1.Так как это происходило в период зимних каникул, учителя не сразу заметили пропажу оборудования, а с началом четверти, когда техники стало не хватать, обратились в полицию. По словам одного из сотрудников школы, сумма ущерба составила 350-400 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 10 Железнодорожного района быстро разыскали подозреваемого и задержали. Им оказался 37-летний мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Он сознался в содеянном.