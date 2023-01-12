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Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 14 января
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Спасатели предупредили о сильном ветре 14 января в Свердловской области. По данным синоптиков, сегодня ожидается ветер до 25 метров в секунду. Граждан призывают соблюдать все меры безопасности в этот период.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– напомнили в пресс-службе МЧС.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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