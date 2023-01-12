Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре 14 января





– напомнили в пресс-службе МЧС. «Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Спасатели предупредили о сильном ветре 14 января в Свердловской области. По данным синоптиков, сегодня ожидается ветер до 25 метров в секунду. Граждан призывают соблюдать все меры безопасности в этот период.Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».