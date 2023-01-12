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Против несанкционированных свалок в Свердловской лесах поборются фотоловушками

20.43 Пятница, 13 января 2023
Общество
Фото Антона Каптелова
Обычно фотоловушки — особые фотоаппараты, срабатывающие на движение, либо автоматически делающие снимок через определённые промежутки времени — расставляют в лесах, чтобы запечатлеть животных в естественной среде обитания. В Свердловской области их решили использовать для борьбы с людьми, который выбрасывают мусор в неположенных местах.

На данный момент в лесах Свердловской области расставлены 7 фотоловушек. Все они расположены на территории Берёзовского лесничества, в которое входят лесные массивы Екатеринбурга, Берёзовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска, — сообщает Информационный портал Свердловской области. До сих пор они тоже помогали бороться с нарушителями — с чёрными лесорубами, которые незаконно добывают древесину. Теперь, после 11-го сентября появился смысл фиксировать на снимках машины, привозящие на природу тонны мусора. Именно с этого числа заработали внесённые ранее изменения в Кодексе об административных нарушениях, в частности — возможность выносить постановления по таким делам на основании фотоснимков и без участия нарушителя.

Попавшихся в фотоловушки «чёрных мусоровозов» ждут штрафы. Согласно действующим законам, за мусор, выброшенный из легкового автомобиля, владелец авто должен заплатить до 15 тысяч рублей (до 50-ти тысяч, если машина принадлежит юридическому лицу). Водителей грузовых машин штрафуют ещё суровей: на физическое лицо можно наложить штраф до 50 тысяч, а на юридическое до 120 тысяч рублей. Рецидивы наказываются увеличенными штрафами либо конфискацией автотранспорта, которым мусор доставили на лесную территорию.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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16:52 В Нижнем Тагиле осудят мужчину, пытавшегося убить «розочкой» брата сожительницы
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