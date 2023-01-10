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Серию музыкальных лекций про панк-рок запускает Музей андеграунда
Общество
Фото Антона Каптелова
Музей андеграунда в Екатеринбурге продолжает радовать необычными мероприятиями. На сей раз совместно с проектом «PUNKULT» здесь проведут цикл лекций про самое необузданное направление в рок музыки.
Необычность данных лекций, объединённых названием «Первая волна панк-рока», заключается в том, что они будут сопровождаться живым выступлением музыкантов. Михаил Головизнин, Артём Захаров, Настя Михайлова (Flowerchild), Никита Жуков (DONBATON) и Семён Ефимов (Glad to be Vlad) воспроизведут самые известные панк-хиты, о которых будет упоминать лектор.
Первая лекция-концерт пройдёт в Музее уже завтра, 14-го января. Её темой станет первая волна панк-рока в Соединённых Штатах Америки и американские панки, которые заложили основы всего направления. Тема следующей лекции — «Британский панк: бунташные времена Туманного Альбиона». Она пройдёт на следующей неделе, тоже в субботу. Третья лекция-концерт запланирована на 28-е января. В ней речь пойдет о советском панк-роке, которому наиболее сложно пришлось из-за жёстко действовавшей цензуры, действовавшей в тот период.
Начало всех субботних панк-лекций в Музее андеграунда — в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте или в самом Музее (улица Добролюбова, 4).
Необычность данных лекций, объединённых названием «Первая волна панк-рока», заключается в том, что они будут сопровождаться живым выступлением музыкантов. Михаил Головизнин, Артём Захаров, Настя Михайлова (Flowerchild), Никита Жуков (DONBATON) и Семён Ефимов (Glad to be Vlad) воспроизведут самые известные панк-хиты, о которых будет упоминать лектор.
Первая лекция-концерт пройдёт в Музее уже завтра, 14-го января. Её темой станет первая волна панк-рока в Соединённых Штатах Америки и американские панки, которые заложили основы всего направления. Тема следующей лекции — «Британский панк: бунташные времена Туманного Альбиона». Она пройдёт на следующей неделе, тоже в субботу. Третья лекция-концерт запланирована на 28-е января. В ней речь пойдет о советском панк-роке, которому наиболее сложно пришлось из-за жёстко действовавшей цензуры, действовавшей в тот период.
Начало всех субботних панк-лекций в Музее андеграунда — в 18:00. Билеты можно приобрести на сайте или в самом Музее (улица Добролюбова, 4).
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