Жители свердловского села жалуются на переполненные маршрутки до Красноуфимска

«Даже на утренней Ласточке, которую несколько месяцев назад запустили, и вечером – добраться из Криулино и обратно невозможно. После 22.00 ничего уже не ездит от вокзала», – говорит читатель.

«Маршрутка в Криулино утром идёт битком, ребенок не залез в нее, весь промерз , опоздал в школу...» – говорит подписчик паблика «Подслушано Красноуфимск».

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители села Криулино жалуются, что не всегда могут добраться до Красноуфимска из-за переполненных маршруток. Об этом сообщает читатель «Вечерних ведомостей».По словам читателя, маршрутки до Красноуфимска по утрам переполнены. Из-за этого дети опаздывают в школы города, а взрослые – на работу.Управление автодорог, по словам местных жителей, отказалось запустить дополнительные рейсы автобусного маршрута №114 «Вокзал – Криулино». Также жители села жалуются, что имеющиеся маршрутки либо не соблюдают график, либо переполнены.