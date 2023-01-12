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На севере Свердловской области открылась консультативно-диагностическая поликлиника

14.53 Пятница, 13 января 2023
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Первая в Свердловской области государственная окружная консультативно-диагностическая поликлиника открылась на базе Серовской горбольницы. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Онкологическую помощь пациенты Серова и близлежащих территорий будут получать теперь здесь, по месту жительства», – заявил замгубернатора Павел Креков на открытии поликлиники.


Поликлиника будет работать в две смены шесть дней в неделю. Рассчитана она на 540 посещений в день. Предполагается, что для 164 тысяч жителей Серовского, Сосьвинского, Гаринского, Новолялинского, Верхотурского городских округов повысится процент ранней диагностики онкопатологий, а посещение медучреждения и получение консультаций специалистов станет удобнее.

Для организации подразделения провели ремонт здания на площади 1,5 тысяч квадратных метров. Стоимость ремонта превысила 27 миллионов рублей. Еще более 65 миллионов рублей направили на покупку высокотехнологичного диагностического оборудования, медицинской мебели и оргтехники.

В поликлинике предусмотрено создание возможности проживания для жителей отдаленных территорий, чтобы они могли пройти обследования в течение суток. Также в здании будет размещено эндоскопическое отделение.

По словам Крекова, в скором времени в больнице начнут работать ангиограф, который позволит оперативно проводить высокотехнологичные вмешательства, магнитно-резонансный томограф и комплекс рентгенологического оборудования. Также в Серове началось строительство поликлиники на 600 посещений.

Консультативно-диагностические поликлиники замкнутого цикла планируют открыть еще в четырех управленческих округах – Южном, Западном, Восточном и Горнозаводском.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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