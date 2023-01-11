Аэропорт Кольцово обслужил в праздники более 192 тысяч пассажиров

«Показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период», – отмечают в Кольцово.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбургский аэропорт Кольцово с 29 декабря по 8 января обслужил свыше 192 тысяч пассажиров. В аналогичный период прошлого года услугами аэропорта воспользовались только 178,3 тысячи человек.В пресс-службе аэропорта «Вечерним ведомостям» рассказали, что самым напряженным днем стало 30 декабря. В этот день на рейсах из Кольцово обслужено 20 126 пассажиров. Российские и зарубежные авиакомпании выполнили 155 рейсов на прилет и вылет.Самыми популярными отечественными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Также уральцы в праздники летали на зарубежные курорты, в числе самых востребованных – Дубай, Стамбул, Ереван, Гоа, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа.Во время новогодних праздников пассажирам аэропорта были доступны 75 внутрироссийских и зарубежных направлений. Рейсы из Кольцово выполняли 32 авиакомпании, среди них 12 – иностранных.