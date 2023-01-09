Новая волна заболеваемости гриппом ожидается в Свердловской области

«Вакцинированный, даже если он заболел, он переносит заболевание в легкой форме», – сказал Харитонов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в феврале-марте ожидается вторая волна заболеваемости гриппом в связи с активным распространением вируса типа «В». Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.По словам Пономаревой, тенденцию роста заболеваемости заметили на первой рабочей недели 2023 года. За четыре рабочих дня выявлено более 37 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 32% выше среднего многолетнего уровня заболеваемости.Анжелика Пономарева рассказала, что новый подъем заболеваемости может быть связан с распространением штамма гриппа «В». Вторая волна ожидается в феврале-марте.Главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов отметил важность вакцинопрофилактики и заявил, что непривитые люди болеют гораздо чаще и тяжелее.