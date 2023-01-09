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Новая волна заболеваемости гриппом ожидается в Свердловской области

14.26 Пятница, 13 января 2023
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в феврале-марте ожидается вторая волна заболеваемости гриппом в связи с активным распространением вируса типа «В». Об этом на пресс-конференции сообщила замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По словам Пономаревой, тенденцию роста заболеваемости заметили на первой рабочей недели 2023 года. За четыре рабочих дня выявлено более 37 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 32% выше среднего многолетнего уровня заболеваемости.

Анжелика Пономарева рассказала, что новый подъем заболеваемости может быть связан с распространением штамма гриппа «В». Вторая волна ожидается в феврале-марте.

Главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов отметил важность вакцинопрофилактики и заявил, что непривитые люди болеют гораздо чаще и тяжелее.

«Вакцинированный, даже если он заболел, он переносит заболевание в легкой форме», – сказал Харитонов.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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