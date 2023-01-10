Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области мужчину осудили за разбойное нападение на пункт микрозаймов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за разбойное нападение на микрофинансовую организацию.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь под домашним арестом по уголовному делу за преступление, совершенное в Серове, приехал в Нижний Тагил, чтобы ограбить пункт микрозаймов.
Злоумышленник надел на себя медицинскую маску и розовый пуховик, вооружился ножом и зашел в офис микрофинансовой организации. Там он приставил нож к телу сотруднице кредитной организации и потребовал передать ему деньги. Потерпевшая достала из сейфа более 101 тысячи рублей и передала деньги грабителю.
После этого мужчина приставил нож к голове потерпевшей и потребовал лечь на пол, а сам скрылся с похищенными деньгами.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что в ноябре прошлого года мужчина, находясь под домашним арестом по уголовному делу за преступление, совершенное в Серове, приехал в Нижний Тагил, чтобы ограбить пункт микрозаймов.
Злоумышленник надел на себя медицинскую маску и розовый пуховик, вооружился ножом и зашел в офис микрофинансовой организации. Там он приставил нож к телу сотруднице кредитной организации и потребовал передать ему деньги. Потерпевшая достала из сейфа более 101 тысячи рублей и передала деньги грабителю.
После этого мужчина приставил нож к голове потерпевшей и потребовал лечь на пол, а сам скрылся с похищенными деньгами.
Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловчанина осудили за убийство пожилого соседа
10 января 2023
10 января 2023