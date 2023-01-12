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Свердловчан ждут ветреные выходные
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных потеплеет. Температура воздуха будет в районе -8°С. При этом ожидается сильный ветер.
В субботу, 14 января, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ночью -10…-15°С, днем -6…-11°С. Ветер западный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы 16-21 м/сек, ночью и утром в горах усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-12°С, днем -8…-10°С. Ветер западный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В воскресенье, 15 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, в горах и низинах до -18°С. Днем -5…-10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-11°С, днем -6…-8°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 января, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, метель. Ночью -10…-15°С, днем -6…-11°С. Ветер западный со скоростью 6-11 м/сек, местами порывы 16-21 м/сек, ночью и утром в горах усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -10…-12°С, днем -8…-10°С. Ветер западный со скоростью 6-11 м/сек, порывы до 16 м/сек.
В воскресенье, 15 января, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -8…-13°С, в горах и низинах до -18°С. Днем -5…-10°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, ночью местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -9…-11°С, днем -6…-8°С. Ветер юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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