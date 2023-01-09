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В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №052
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 января изменится схема движения автобусного маршрута №052. Транспорт будет ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы №7.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут с 16 января будет проходить по следующим улицам:
- в прямом направлении: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;
- в обратном направлении: Вилонова – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Амундсена – Вонсовского – Чкалова.
На маршруте введут дополнительные остановки: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая и Храм святого князя Владимира.
В мэрии пояснили, что изменения в маршрут вносятся для повышения качества транспортного обслуживания горожан.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут с 16 января будет проходить по следующим улицам:
- в прямом направлении: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;
- в обратном направлении: Вилонова – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Амундсена – Вонсовского – Чкалова.
На маршруте введут дополнительные остановки: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая и Храм святого князя Владимира.
В мэрии пояснили, что изменения в маршрут вносятся для повышения качества транспортного обслуживания горожан.
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