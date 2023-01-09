В Екатеринбурге изменится схема движения автобуса №052

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 16 января изменится схема движения автобусного маршрута №052. Транспорт будет ездить от Дворца дзюдо до Горбольницы №7.Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршрут с 16 января будет проходить по следующим улицам:- в прямом направлении: Чкалова – Вонсовского – Амундсена – Бардина – Ясная – Волгоградская – Белореченская – Посадская – Репина – Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Вилонова;- в обратном направлении: Вилонова – Данилы Зверева – Сулимова – Смазчиков – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Ленина – Репина – Посадская – Белореченская – Волгоградская – Ясная – Бардина – Амундсена – Вонсовского – Чкалова.На маршруте введут дополнительные остановки: Дворец дзюдо, Квартал Преображенский, Кольцевая и Храм святого князя Владимира.В мэрии пояснили, что изменения в маршрут вносятся для повышения качества транспортного обслуживания горожан.