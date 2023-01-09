Евразийский экономический форум молодежи пройдет в Екатеринбурге

«В этом году все крупные мероприятия проводятся под эгидой празднования 300-летия Екатеринбурга. С 2009 года форум является серьезной площадкой, которая собирает экспертов, участников, представителей молодежи и дипломатического корпуса», – отметил мэр Алексей Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге состоится Евразийский экономический форум молодежи. Мероприятие пройдет с 24 по 28 апреля 2023 года.Главным организатором мероприятия выступит Уральский государственный экономический университет. В рамках форума будет организовано шесть конгрессов и 46 конкурсов для экономистов и финансистов, инноваторов, специалистов в области планирования и школьников.На данный момент свое участие подтвердили дипломаты из 26 стран. Соорганизаторами форума будут крупнейшие вузы России – МГУ, Дипломатическая Академия МИД России, МГИМО, РУДН, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и Финансовый университет при Правительстве РФ.