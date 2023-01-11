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Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейд проходит с 13 по 15 января.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять на дорогах пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять на дорогах пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.
Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112.
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