Автоинспекторы проводят в Екатеринбурге массовые проверки водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге автоинспекторы вновь проводят массовые проверки водителей. Рейд проходит с 13 по 15 января.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автоинспекторы будут выявлять на дорогах пьяных водителей и автомобилистов, лишенных водительских прав, либо не имеющих такого специального права.Очевидцев пьяного вождения призывают сообщать об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 02 или 112.