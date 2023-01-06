Организаторы Ural Music Night выиграли более 2 млн рублей президентского гранта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Подведены итоги первого конкурса по распределению президентских грантов в этом году. Среди победителей оказались и свердловские проекты.Грант в размере 2,28 миллиона рублей получат организаторы Ural Music Night на проведение конференции музыкальной индустрии. Организаторы проекта «Лето на Заводе» в Сысерти получат 14, 9 миллиона рублей. На проведение фестиваля молодежной культуры «ГикКон» из фонда выделят 3,69 миллиона рублей.Организации «Мы – рядом» предоставят 1,58 миллиона рублей. Волонтере этого проекта оказывают социально-психологическую помощь семьям мобилизованных. Еще почти три миллиона рублей выделят проекту «Антибуллинговый десант». Это система развития в регионах сообществ, ориентированных на решение вопросов безопасности в детских коллективах.Всего победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году стали 1 845 некоммерческих организаций. Между ними распределили 4,3 миллиарда рублей.