Водонапорной башне в центре Екатеринбурга обновили крышу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей истории Екатеринбурга обратил внимание горожан на то, что у одной из главных достопримечательности города — водонапорной башни на Плотинке — обновили крышу. Эти работы потребовали особого подхода.Работы по замене крыши на старинной башне продлились 2 недели, что довольно долго, учитывая миниатюрность всего строения. Но объясняется это просто — статус памятника архитектуры федерального значения обязывает ремонты и реконструкции производить таким образом, чтобы ни в малейшей степени не изменить исторический облик строения. Поэтому новую крышу у башни укладывали тем же способом, каким это делалось более 100 лет назад. «Фальцевая кровля, когда кромки листов металла отогнуты вверх, обеспечит нашей башне гидроизоляцию зимой, при постоянных оттепелях-заморозках и большом снежном покрове», — поясняется в телеграм-канале Музея истории Екатеринбурга.На время реставрационных работ доступ в Водонапорную башню был ограничен. Но сейчас она снова открыла двери для посещений. А заглянуть в башню есть, ради чего. В ней ежедневно проходят обзорные экскурсии. К тому же, внутри башни продаются книги о Екатеринбурге и сувениры, работает небольшая кофейня.