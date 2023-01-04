Возрастное ограничение 18+
Водонапорной башне в центре Екатеринбурга обновили крышу
Общество
Фото: Музей истории Екатеринбурга / t.me/ekbmuseum1
Музей истории Екатеринбурга обратил внимание горожан на то, что у одной из главных достопримечательности города — водонапорной башни на Плотинке — обновили крышу. Эти работы потребовали особого подхода.
Работы по замене крыши на старинной башне продлились 2 недели, что довольно долго, учитывая миниатюрность всего строения. Но объясняется это просто — статус памятника архитектуры федерального значения обязывает ремонты и реконструкции производить таким образом, чтобы ни в малейшей степени не изменить исторический облик строения. Поэтому новую крышу у башни укладывали тем же способом, каким это делалось более 100 лет назад. «Фальцевая кровля, когда кромки листов металла отогнуты вверх, обеспечит нашей башне гидроизоляцию зимой, при постоянных оттепелях-заморозках и большом снежном покрове», — поясняется в телеграм-канале Музея истории Екатеринбурга.
На время реставрационных работ доступ в Водонапорную башню был ограничен. Но сейчас она снова открыла двери для посещений. А заглянуть в башню есть, ради чего. В ней ежедневно проходят обзорные экскурсии. К тому же, внутри башни продаются книги о Екатеринбурге и сувениры, работает небольшая кофейня.
Работы по замене крыши на старинной башне продлились 2 недели, что довольно долго, учитывая миниатюрность всего строения. Но объясняется это просто — статус памятника архитектуры федерального значения обязывает ремонты и реконструкции производить таким образом, чтобы ни в малейшей степени не изменить исторический облик строения. Поэтому новую крышу у башни укладывали тем же способом, каким это делалось более 100 лет назад. «Фальцевая кровля, когда кромки листов металла отогнуты вверх, обеспечит нашей башне гидроизоляцию зимой, при постоянных оттепелях-заморозках и большом снежном покрове», — поясняется в телеграм-канале Музея истории Екатеринбурга.
На время реставрационных работ доступ в Водонапорную башню был ограничен. Но сейчас она снова открыла двери для посещений. А заглянуть в башню есть, ради чего. В ней ежедневно проходят обзорные экскурсии. К тому же, внутри башни продаются книги о Екатеринбурге и сувениры, работает небольшая кофейня.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«Город цвета зимы» показывают в Музее истории Екатеринбурга
04 января 2023
04 января 2023