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Екатеринбуржцы обеспокоены судьбой Калиновского лесопарка
Общество
Фото Антона Каптелова
Сообщения о том, что готовится строительство дорого-дублера проспекту Космонавтов, обрадовали, разве что, владельцев автотранспорта, да и то, далеко не всех. Прежде всего, предложенная не обещает, что количество пробок в Орджоникидзевском районе города удастся значительно сократить. А главное, дорогу самым варварским способом планируют проложить «по живому» — через Калиновский лесопарк, фактически перечёркивая вырубками и последующим закатыванием под асфальт этот бесценный уголок уральской природы.
На недостатки данного проекта обратили внимание после публикации нового Генерального плана развития Екатеринбурга. По картам Генплана прекрасно видно, что «дублер» планируется провести от улицы Норильской до улицы Фрезеровщиков через лесные насаждения, что потребует вырубки гигантской просеки. Местные жители сообщают, что от улицы Норильской уже сделан землеотвод под эту дорогу (при том, что Администрация города Екатеринбурга предлагает гражданам делать свои замечания и предложения относительно своих «гениальных» генеральных планов).
Своё мнение по данному проекту сделали представители общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга». Они считают, что жителям Эльмаша стоит внимательней присмотреться к данной части Генплана: осуществление проекта рискует оставить микрорайон без единственного существующего здесь парка для занятий спорта и отдыха. «Тропы используются сообществами Уральского юридического института МВД, санатория «Бодрость», СОК «Калининец», различными спортивными сообществами по скандинавской ходьбе, гимнастике, биатлону, семьями с маленькими детьми, людьми пенсионного возраста. Очевидно, что трасса нарушит сложившиеся сценарии отдыха горожан», — написано в открытом письме общественного движения.
Дорога через парк неизбежно разрушит существующую экосистему, выгонит с привычных мест обитания животных, которых и без того за последние несколько лет бесконечно спугивают то строительством трамвайной полосы до Верхней Пышмы («съевшей» значительный кусок лесопарка), то уничтожением Калиновских полей под промзону и ТЛЦ. Калиновский парк нещадно поджимают со всех сторон мегаломанскими проектами предприниматели при поддержке городских и областных властей, не обращая внимания при этом ни на особый статус места (а Калиновский лесопарк обладает статусом ООПТ), ни на законы, ни на возмущение горожан, которым вовсе не хочется видеть вместо лесных тропинок забетонированные трассы, кому бы они ни предназначались — людям на роликах или машинам.
Свои замечания по новому Генплану развитию Екатеринбурга и, в частности, по перечёркивающей лесопарк автодороге можно до 18 января отправить на официальный портал Екатеринбурга.
На недостатки данного проекта обратили внимание после публикации нового Генерального плана развития Екатеринбурга. По картам Генплана прекрасно видно, что «дублер» планируется провести от улицы Норильской до улицы Фрезеровщиков через лесные насаждения, что потребует вырубки гигантской просеки. Местные жители сообщают, что от улицы Норильской уже сделан землеотвод под эту дорогу (при том, что Администрация города Екатеринбурга предлагает гражданам делать свои замечания и предложения относительно своих «гениальных» генеральных планов).
Своё мнение по данному проекту сделали представители общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга». Они считают, что жителям Эльмаша стоит внимательней присмотреться к данной части Генплана: осуществление проекта рискует оставить микрорайон без единственного существующего здесь парка для занятий спорта и отдыха. «Тропы используются сообществами Уральского юридического института МВД, санатория «Бодрость», СОК «Калининец», различными спортивными сообществами по скандинавской ходьбе, гимнастике, биатлону, семьями с маленькими детьми, людьми пенсионного возраста. Очевидно, что трасса нарушит сложившиеся сценарии отдыха горожан», — написано в открытом письме общественного движения.
Дорога через парк неизбежно разрушит существующую экосистему, выгонит с привычных мест обитания животных, которых и без того за последние несколько лет бесконечно спугивают то строительством трамвайной полосы до Верхней Пышмы («съевшей» значительный кусок лесопарка), то уничтожением Калиновских полей под промзону и ТЛЦ. Калиновский парк нещадно поджимают со всех сторон мегаломанскими проектами предприниматели при поддержке городских и областных властей, не обращая внимания при этом ни на особый статус места (а Калиновский лесопарк обладает статусом ООПТ), ни на законы, ни на возмущение горожан, которым вовсе не хочется видеть вместо лесных тропинок забетонированные трассы, кому бы они ни предназначались — людям на роликах или машинам.
Свои замечания по новому Генплану развитию Екатеринбурга и, в частности, по перечёркивающей лесопарк автодороге можно до 18 января отправить на официальный портал Екатеринбурга.
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