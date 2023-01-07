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«Снежную зарубу» устоят в парке имени Маяковского в начале февраля
Общество
Фото: ВК-сообщество Yukigassen | Yekaterinburg / vk.com/snezhnayazaruba196
В Екатеринбурге готовятся к турнирам по юкигассен или, проще, к командным битвам на снежках. Они пройдут в феврале в несколько этапов.
Турнир города пройдёт 4-го и 5-го февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Это будут выходные дни, а на следующие выходные после того, как определятся с лучшей командой «снегострелов» Екатеринбурга, организаторы проведут «Открытый кубок Урала», на который съедутся победители состязаний в других городах. Чтобы стать участниками соревнований, необходимо заполнить и отправить в электронном виде заявку. Приём заявок уже начался. Высылать их требуется на «мыло» a.s.nemets@mail.ru, то есть автору проекта, Анастасии Немец.
Турнир «Снежная заруба» проводился в Екатеринбурге уже дважды. Он привлекает людей самых разных возрастов простотой правил и весёлым характером массовой «дуэли» на снежках. Но организаторы состязаний предупреждают, что меткость и твёрдая рука — не единственное, что нужно для победы. Шансов выиграть больше у тех, кто способен к сплочённым командным действиям и разработке своей тактики.
Первый официальный турнир по юкигассен прошёл в конце 80-х годов в Японии (отсюда и экзотическое названия нового вида спорта). По правилам снежных баталий, требуется не просто закидывать противников снарядами из снега, но и постараться завладеть их флагом.
Турнир города пройдёт 4-го и 5-го февраля в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского. Это будут выходные дни, а на следующие выходные после того, как определятся с лучшей командой «снегострелов» Екатеринбурга, организаторы проведут «Открытый кубок Урала», на который съедутся победители состязаний в других городах. Чтобы стать участниками соревнований, необходимо заполнить и отправить в электронном виде заявку. Приём заявок уже начался. Высылать их требуется на «мыло» a.s.nemets@mail.ru, то есть автору проекта, Анастасии Немец.
Турнир «Снежная заруба» проводился в Екатеринбурге уже дважды. Он привлекает людей самых разных возрастов простотой правил и весёлым характером массовой «дуэли» на снежках. Но организаторы состязаний предупреждают, что меткость и твёрдая рука — не единственное, что нужно для победы. Шансов выиграть больше у тех, кто способен к сплочённым командным действиям и разработке своей тактики.
Первый официальный турнир по юкигассен прошёл в конце 80-х годов в Японии (отсюда и экзотическое названия нового вида спорта). По правилам снежных баталий, требуется не просто закидывать противников снарядами из снега, но и постараться завладеть их флагом.
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