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Книгу о «Карабасе» и «товарище Саахове» в Екатеринбург привезёт вдова известного актёра
Общество
Фрагмент обложки книги «Наш Этуш»
В конце следующей недели в Екатеринбурге состоится презентация новой книги об известном актёре театра и кино Владимире Этуше. В уральскую столицу её привезёт вдова артиста.
Елена Этуш стала инициатором и автором книги «Наш Этуш». Издание она посвятила 100-летию со дня рождения популярного актёра, который родился 6-го мая 2022-го года. Сам Владимир Абрамович совсем чуть-чуть «не дотянул» до солидного юбилея, скончавшись в возрасте 96 лет. Воспоминания о нём родственников, друзей и коллег стали основой книги.
Лицедейством Владимир Этуш увлёкся ещё в школе, где он был участников кружка театральной самодеятельности. Позже он стал вольнослушателем «Щукинского» училища. Война прервала его образование — Владимир Этуш ушёл добровольцем на фронт и доблестно воевал до 1944-го года, пока не был тяжело ранен. По окончании войны возобновил обучение актёрскому мастерству и вскоре вошёл в труппу театра имени Вахтангова. Широкую популярность и всенародную любовь приобрел благодаря кино, в первую очередь — комедии «Кавказская пленница» и детской сказке «Буратино», в которой сыграл Карабаса Барабаса. В начале «нулевых» годов Владимир Этуш приезжал в Екатеринбург вместе с постановкой «Гамлета» Питера Штайна. В ней он играл Артиста.
Презентация книги «Наш Этуш» в Екатеринбурге состоится в магазине «Читай-город» (улица Вайнера, 12) 20-го января.
Елена Этуш стала инициатором и автором книги «Наш Этуш». Издание она посвятила 100-летию со дня рождения популярного актёра, который родился 6-го мая 2022-го года. Сам Владимир Абрамович совсем чуть-чуть «не дотянул» до солидного юбилея, скончавшись в возрасте 96 лет. Воспоминания о нём родственников, друзей и коллег стали основой книги.
Лицедейством Владимир Этуш увлёкся ещё в школе, где он был участников кружка театральной самодеятельности. Позже он стал вольнослушателем «Щукинского» училища. Война прервала его образование — Владимир Этуш ушёл добровольцем на фронт и доблестно воевал до 1944-го года, пока не был тяжело ранен. По окончании войны возобновил обучение актёрскому мастерству и вскоре вошёл в труппу театра имени Вахтангова. Широкую популярность и всенародную любовь приобрел благодаря кино, в первую очередь — комедии «Кавказская пленница» и детской сказке «Буратино», в которой сыграл Карабаса Барабаса. В начале «нулевых» годов Владимир Этуш приезжал в Екатеринбург вместе с постановкой «Гамлета» Питера Штайна. В ней он играл Артиста.
Презентация книги «Наш Этуш» в Екатеринбурге состоится в магазине «Читай-город» (улица Вайнера, 12) 20-го января.
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