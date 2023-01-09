Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку из-за проблем с отоплением в Кольцово
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за перебоев с отоплением в многоквартирных домах на улице Испытателей.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что проблемы с отоплением наблюдаются в 11 многоквартирных домах на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово.
Поставщиком отопления является ООО «ЭСК «ИНЕК». Многоквартирные дома находятся в управлении «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург». По предварительным данным поставщика энергоресурсов, работа котельного оборудования сейчас осуществляется в нормативном режиме, перебоев в работе не фиксировалось.
Управляющая организация совместно с ПАО «Т Плюс» проводит обследование сетей, чтобы установить причины возможного снижения температуры в домах.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что проблемы с отоплением наблюдаются в 11 многоквартирных домах на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово.
Поставщиком отопления является ООО «ЭСК «ИНЕК». Многоквартирные дома находятся в управлении «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург». По предварительным данным поставщика энергоресурсов, работа котельного оборудования сейчас осуществляется в нормативном режиме, перебоев в работе не фиксировалось.
Управляющая организация совместно с ПАО «Т Плюс» проводит обследование сетей, чтобы установить причины возможного снижения температуры в домах.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жилые дома в свердловском поселке остались без газа
10 января 2023
10 января 2023
Стая собак напала на женщину с ребенком в Екатеринбурге
11 января 2023
11 января 2023