Прокуратура проводит проверку из-за проблем с отоплением в Кольцово

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку из-за перебоев с отоплением в многоквартирных домах на улице Испытателей.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что проблемы с отоплением наблюдаются в 11 многоквартирных домах на улице Испытателей в микрорайоне Кольцово.Поставщиком отопления является ООО «ЭСК «ИНЕК». Многоквартирные дома находятся в управлении «УК Ремстройкомплекс Екатеринбург». По предварительным данным поставщика энергоресурсов, работа котельного оборудования сейчас осуществляется в нормативном режиме, перебоев в работе не фиксировалось.Управляющая организация совместно с ПАО «Т Плюс» проводит обследование сетей, чтобы установить причины возможного снижения температуры в домах.