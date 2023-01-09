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Автоинспекторы проверяют в Екатеринбурге автобусы, перевозящие детей
Общество
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоинспекторы проверяют автобусы, осуществляющие организованные перевозки групп детей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
Во время рейда автоинспекторы проверяют техническое состояние транспорта, наличие ремней безопасности, а также обозначение знаков «Перевозка детей» и маячков желтого или оранжевого цвета.
Кроме того, сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что водитель должен иметь стаж управления автобусами не менее года. Также он не должен иметь нарушений ПДД за последний год. Особое внимание уделяется маршруту перевозки, который должен быть заранее подготовлен, а максимальная скорость автобуса не должна превышать 60 км/ч.
Автоинспекторы проводят с пассажирами инструктажи и рассказывают, что необходимо использовать ремень безопасности во время поездки, отстегивать его можно только после завершения маршрута.
Во время рейда автоинспекторы проверяют техническое состояние транспорта, наличие ремней безопасности, а также обозначение знаков «Перевозка детей» и маячков желтого или оранжевого цвета.
Кроме того, сотрудники ГИБДД обращают внимание на то, что водитель должен иметь стаж управления автобусами не менее года. Также он не должен иметь нарушений ПДД за последний год. Особое внимание уделяется маршруту перевозки, который должен быть заранее подготовлен, а максимальная скорость автобуса не должна превышать 60 км/ч.
Автоинспекторы проводят с пассажирами инструктажи и рассказывают, что необходимо использовать ремень безопасности во время поездки, отстегивать его можно только после завершения маршрута.
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05 января 2023