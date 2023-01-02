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Подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах началась в Свердловской области
Общество
Фото: Гузель Аиткулова / Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовала подготовка к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году. Губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение регионального правительства.
Ответственным министерствам и ведомствам предстоит провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечить готовность области к борьбе с лесными пожарами.
В департаменте информполитики региона рассказали, что лесопожарные формирования обеспечат техникой, оборудованием и снаряжением, а также необходимым запасом горюче-смазочных материалов. До начала пожароопасного сезона полосы отвода автодорог очистят от горючих материалов. Парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов будут обновлять знания по технике и тактике ликвидации лесных пожаров.
Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области поручили разработать и представить губернатору на утверждение план тушения лесных пожаров на территории региона.
Пожароопасный сезон в Свердловской области начинается с 15 апреля и длится в среднем около шести месяцев – до середины октября.
Ответственным министерствам и ведомствам предстоит провести комплекс мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону и обеспечить готовность области к борьбе с лесными пожарами.
В департаменте информполитики региона рассказали, что лесопожарные формирования обеспечат техникой, оборудованием и снаряжением, а также необходимым запасом горюче-смазочных материалов. До начала пожароопасного сезона полосы отвода автодорог очистят от горючих материалов. Парашютисты-десантники Уральской базы авиационной охраны лесов будут обновлять знания по технике и тактике ликвидации лесных пожаров.
Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области поручили разработать и представить губернатору на утверждение план тушения лесных пожаров на территории региона.
Пожароопасный сезон в Свердловской области начинается с 15 апреля и длится в среднем около шести месяцев – до середины октября.
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