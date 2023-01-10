Число бюджетных мест увеличат в Свердловском областном медколледже

«В СОМК студент уже с первых дней учебы может расширять горизонты своих знаний. У нас есть передвижные диагностические комплексы, мастерские и симуляционные, где обучение максимально приближено к реальным жизненным условиям. Активно в колледже развита волонтерская деятельность, когда студент с первых курсов включен в жизнь медицинской организации и посильно помогает будущим коллегам», – рассказала Ирина Левина.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловском областном медицинском колледже в 2023 году будет увеличено количество бюджетных мест. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Бюджетный набор студентов увеличится на 100 мест. Также продолжится практика целевого «губернаторского» приема, по которой с прошлого года обучение проходят 280 «целевиков». После обучения они вернутся работать в больницы и ФАПы своих сел и городов.Директор СОМК Ирина Левина отметила, что региональный Минздрав создает условия в колледже для подготовки медиков под нужды практического здравоохранения.